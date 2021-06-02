سفير إندونيسيا يلتقي رئيس وأعضاء غرفة التجارة بالبحر الأحمر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار السفير الاندونيسى بالقاهرة لطفي رؤوف ،مقر غرفة البحر الاحمر التجارية بمدينة الغردقة والتقي رئيس واعضاء مجلس ادارة الغرفة وتناول اللقاء بحث كيفية تنشيط حجم السياحة المشتركة ،وتنمية التجارة البينية ،وسبل توطين الاستثمارات المباشرة بين رجال اعمال البلدين .

واستقبل الوفد الدبلوماسى الاندونيسى الرسمى خالد رضا عبدالجليل رئيس الغرفة وعضو مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية وعدد من اعضاء مجلس ادارة الغرفة وممثليين للجمعيات العمومية للشعب النوعية بالغرفة.

،وضم الوفد الاندونيسى كلا من المستشار الاقتصادي جون ادميرال ،وايرمان آدى فور وانتومفتى الملحق التجارى ،وشمس العالم وامير شريف الدين مساعدى المستشار التجارى.

وقدم عبدالجليل إلى الوفد الاقتصادى الاندونيسى درع الغرفة التجارية بالبحر الاحمر ووزع على اعضاء الوفد شهادات تقديرا وتعبيرا عن ايجابية واهمية الزيارة للغرفة .

سفير اندونيسيا يلتقي رئيس واعضاء غرفة التجارة بالبحر الاحمر

سفير اندونيسيا يلتقي رئيس واعضاء غرفة التجارة بالبحر الاحمر

سفير اندونيسيا يلتقي رئيس واعضاء غرفة التجارة بالبحر الاحمر