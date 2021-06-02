شكرا لقرائتكم خبر عن فحص ١٠٥ آلاف و٨٦٧ طفل ضمن مبادرة السمعيات في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ استمرار مديرية الصحة بكفرالشيخ في تنفيذ أعمال مبادرة السمعيات ضمن مجموعة من المبادرات الرئاسية والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير الرعاية الأساسية والكشف الطبي على الأطفال حديثي الولادة حرصا على صحة الطفل المصري

وقالت وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ إن محافظة كفرالشيخ تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية للدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية للاهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة مؤكدةً أن مديرية الصحة بالمحافظة مسخرة لوصول كل المبادرات لجميع مراكز وقرى المحافظة

وأوضحت سلام أن الحملة تهدف لتوقيع الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة وأنه تم توقيع الكشف والفحص الطبي على 1241 طفل خلال الأسبوع الماضي حيث وصل إجمالي الحالات من بداية المبادرة إلى 105867 طفل