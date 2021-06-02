شكرا لقرائتكم خبر عن جولة لمحافظ البحر الأحمر في مشروع بديل العشوائيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر الأربعاء، جولة ميدانية بمشروع بديل العشوائيات بمنطقة الروضة بمدينة الغردقة، تفقد خلالها عددًا من الوحدات السكنية البديلة للعشوائيات، وذلك بعد أيام من محاولة عدد من المواطنين الاستيلاء على عدد من الوحدات بالمشروع دون وجه حق.

وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أن هناك مخطط استراتيجي لرفع كفاءة مدينة الغردقة بصفة عامة، وتطوير المناطق العشوائية بصفة خاصة، لافتًا إلى أنه سيتم إنشاء 1200 وحدة سكنية جديدة والعمل على تغيير الصورة الذهنية والبصرية لشوارع وميادين الغردقة، موجهًا الشكر لصندوق تطوير العشوائيات، لما يقدمه من دعم كبير لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في توفير سكن آمن وحياة كريمة للمواطنين.

كان قاضي المعارضات بمحكمة البحر الأحمر قد قرر تجديد حبس 18 شخصًا بينهم سيدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة الاستيلاء على شقق سكنية ملك الدولة، وذلك بعد أن ألقت أجهزة الأمن بالبحر الأحمر القبض عليهم وتحرير محاضر ضدهم وإخلاء الوحدات السكنية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر قد تمكنت من إخلاء 3 عمارات سكنية بمساكن الروضة المخصصة لبديل العشوائيات بالغردقة، بعد سيطرة مواطنين عليها دون وجه والقت القبض على المتهمين، وحررت الأجهزة الأمنية محاضر للمتعدين.

يذكر أن مشروع مساكن الروضة بالغردقة يقع بمنطقة ويأتي ضمن خطة المحافظة للقضاء على العشوائيات بالمدينة السياحية، ويشمل إنشاء 30 عمارة بإجمالي 600 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 250 منزل سكني بتكلفة ٣٢٠ مليون جنيه.