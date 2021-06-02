شكرا لقرائتكم خبر عن جولة تفقدية لرئيس مدينة رأس غارب لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء حامد أحمد، رئيس مدينة رأس غارب، بجولة تفقدية، اليوم الأربعاء، في لجان امتحانات الشهادة الاعدادية، وذلك للتأكد من حسن سير العمل بها وانتظام كافة أعمال الامتحانات واتباع كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية.

وتفقد رئيس مدينة رأس غارب لجان المدارس برافقه مكرم وكيل الإدارة التعليمية، وقد وجه رئيس المدينة الشكر للطلبة متمنيا لهم التوفيق. كما وجه الشكر إلى الاستاذ مكرم وكيل الادارة التعليمية وطاقم المراقبين ورؤساء اللجان.

كما تفقد «حامد» فرع الجملة للشركة المصرية للسلع الغذائية للتأكد من توافر السلع التموينية الكافية لاحتياجات المواطنين ومتابعة صرف الاستعاضات (المقررات التموينية) للبدالين التموينيين لبدية شهر يونيو وعدم وجود عجز.

وقال إنه تم متابعة استكمال إنشاء سور خلف حديقة العزبة ونادى الطفل حفاظا على أملاك الدولة ومنع التعدى عليها، مشيرا إلى أنه جارى أعمال استكمال بناء السور.

ويذكر أن سور الحديقة حدث له انهيار بالجزء الخلفى من سور الحديقة جراء هطول السيل الذي اصاب المدينة في اكتوبر 2016 وتم تسوية وتمهيد الأرض وازالة ناتج اثار السيل والعمل في انشاء سور بكامل محيط الارض المخصصة كحديقة وجارى وضع تصور للاستفاده من جميع مقدرات وممتلكات الدولة.

كما تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة كورنيش المدينة بطول 900م ليصبح اجمال طول الكورنيش 1300م لتوفير متنزه عام لاهالى المدينة على شاطي البحر ويرافقه مسئولي جهاز الاسكان والتعمير وشركة السلام لمتابعة الأعمال الجارية لتطور الكورنيش والممشي الإضافي.

وأضاف «حامد» أنه جاري اليوم استكمال اعمال تركيب الانترلوك الخاص بالممشي الإضافي واستكمال تركيب اعمدة الإنارة الديكورية واستكمال تركيب السور الكريتال. وتم مناقشة المقترحات للطريق البديل وحركة مرور السيارات لمنطقة الكورنيش وتنفيذ أعمال الحماية لرواد الكورنيش رجال ونساء واطفال. ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال مع الحرص على إظهار كورنيش المدينة بمظهر حضارى لائق.