شكرا لقرائتكم خبر عن «كيف تتحكم في حركاتك من خلال عقلك».. لقاء ثقافي في الشرقية غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، الأربعاء، قيام المديرية بعقد لقاء ثقافي بعنوان «كيف تتحكم في حركاتك من خلال عقلك»، يتم عرضه الخميس 3 يونيو الجاري، عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة على الفيس بوك، وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، في بيان، الأربعاء أن اللقاء يقدمه الدكتور محمد أحمد محمود على بدر، أستاذ مساعد بقسم التدريب الرياضي بكلية التربية الرياضية جامعة دمياط، يتحدث خلاله عن طرق تنمية القدرات العقلية من خلال ممارسة الرياضة، ويوضح أن فوائد الرياضة لا تنحصر فقط في الحفاظ على الشّكل الخارجي ومنح الجسم اللياقة البدنيّة وغيرها، وإنّما هي غذاء الروح، وأن الرياضة لها دور فاعل وكبير في تغذية العقل وتعود عليه بالفوائد العديدة، ومنها تقوّية الذاكرة وزيادة نسبة التركيز، والتخلّص من التوتّر والضغوطات ومعالجة الإكتئاب، وتعزّيز ثقة الإنسان بنفسه، وتعليم الصبر والثبات وتنشيط الدورة الدموية، وحمايته من الكثير من الأمراض.

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بممارسة الرياضية لما لها من فوائد كثيرة، تساعد في الوقاية من العديد من الأمراض بجانب تقوية جهاز المناعة تجنبا للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيداً بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية، وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا، بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق ايجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.