شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 95 مليون جنيه .. محافظ الجيزة يفتتح محطة الصرف بقرية الصُفيرة بأوسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية الصفيرة بمركز ومدينة أوسيم، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير خدمات الصرف الصحي في كافة القرى المحرومة .

وأوضح أن المشروع بطاقة تصميمية تصل إلى 19 ألف م٣/يوم، وذلك لخدمة حوالي 8 آلاف نسمة من أهالي قرية الصفيرة وبتكلفة إجمالية تبلغ 95 مليون جنيه حيث تم اقامته على مساحة 500م٢ وبشبكة أنحدار بطول 30 كم وخط طرد قطر 560 مم بطول 2،2 كيلو ومزودة بعدد 4 طلبات غاطسة وعدد 6 طفيات حريق ومنظومة حريق ذاتي .

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من أكثر من حوالي 97 % من شبكات الصرف الصحي بمنطقة الصفيرة بأوسيم موجها بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين للأستفادة من الخدمة في أسرع وقت ممكن .

كما أكد أن مشاريع الصرف الصحي التي تم تنفيذها ساهمت بشكل كبير في رفع نسبة تغطية الخدمة بالقري المحرومة لافتآ أنه خلال الأسبوع الماضي تم افتتاح مشروع الصرف الصحي بقرية أم خنان بالحوامدية لخدمة أهالي القرية وخلال فترة سوف يتم أدخال خدمة الصرف الصحى بمركز الواحات البحرية .

وأشار أنه تم الإنتهاء من العديد من المشروعات المتعثرة بمراكز المحافظة وإدخالها الخدمة منها محطات الصرف بمراكز العياط والصف وأطفيح ومحطة معالجة أبورجوان بمركز البدرشين .