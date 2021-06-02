شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الموارد المائية يناقش خطة تنمية الموارد المائية للاستفادة من مياه السيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد معهد بحوث الموارد المائية بالعريش الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة الأعمال الصناعية لتنمية الموارد المائية وحماية منطقة العريش من أخطار السيول بمحافظة شمال سيناء، وذلك بحضور كل من الدكتور خليل تمام إبراهيم والمهندس عبدالباري منصور والمهندس مصطفى مشعل (من المعهد)، ومهندسي الإدارة العامة للمياة الجوفية بشمال سيناء: المهندس خالد مرسى الأباصيرى والمهندس عبدالرازق صالح .

وأكد المعهد في بيان، الأربعاء، أن الأعمال تتضمن تطهير مخرات السيول وإزالة المعوقات وأية اشغالات من مجارى السيول لعدم الإضرار بالمنشآت في المدن والقرى والتجمعات المحيطة بها، وذلك بالتنسيق مع المحافظة ومجالس المدن ومديريتي الزراعة والموارد المائية والري

من جهة أخرى، أعد معهد الموارد المائية بشمال سيناء دراسة للاستفادة من مياه السيول وحماية المدن بشمال سيناء، حيث قام فريق من معهد بحوث الموارد المائية بالعريش بزيارة مناطق السيول بوسط سيناء على الطبيعة، وتم اعداد دراسة لتعظيم الاستفادة من مياه السيول والأمطار وتلافى مخاطرها على المنشآت، فضلا عن حماية المدن والقرى والتجمعات والطرق وباقي مرافق الخدمات من أية أخطار.