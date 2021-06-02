شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا دوريا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بهدف الوقوف على جميع المعوقات، والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.

ناقش المحافظ، بحسب بيان صحفي الأربعاء، بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، ورئيس مدينة شبين القناطر، وممثل جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وعدد من القيادات التنفيذية، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد أحمد المنسي) و مؤسسة حياة كريمة، الموقف التنفيذي لعدد من القطاعات بالمبادرة، وتشمل قطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي ومجمعات الخدمات والغاز والكهرباء والصحة والتعليم والأبنية التعليمية وجميع الأنشطة الرياضية والثقافية، وجميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطن ليعيش حياة آدمية كريمة، مؤكدا أن هناك زيارات ميدانية يتم من خلالها متابعة المشروعات على أرض الواقع واستعراض معدلات التنفيذ بالمشروعات الجاري تنفيذها، مشدداً على سرعة إنهاء الاعمال وإعداد المقايسات والتصميمات الهندسية المحددة.

وأكد التنبيه على جميع القطاعات المختلفة بموافاته بنسب التنفيذ التي وصلت إليها المشروعات التنموية حتى الآن، وبصورة أسبوعية أولا بأول، وكذا المواعيد التي ستنتهي فيها تلك المشروعات بصفة نهائية، فضلا عن التنسيق التام فيما بينهم لإنجاز مشروعات التطوير في الوقت المحدد وبالدقة المطلوبة، مشيرا أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بتنفيذ المشروعات الخدمية لتحقيق الصالح العام للمواطنين، كما يتم التنسيق مع كافة الوزرات والجهات المعنية لإزالة المعوقات والوقوف على الاحتياجات الفعلية.