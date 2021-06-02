شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: الانتهاء من تطوير 32 مكتب بريد ضمن مبادرة «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن الإنتهاء من تطوير ورفع كفاءة 32 مكتب بريد بالقرى المستهدفة بنطاق المحافظة، ضمن خطة المشروع القومي لتطوير الريف المصري التي تتضمنها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» .

وأوضح المحافظ- في تصريحات له اليوم- أنه جرى تطوير ورفع كفاءة 15 مكتب بريد بمركز دارالسلام في قرى «جزيرة النصيرات، ومزاتة شرق، وعرب الصبحة، وأولاد سالم قبلي، ونجع هاشم العسيري، وأولاد يحيي قبلي، ونقنق، والبلابيش بحري، وأولاد خلف، ونجع عمران، والزرازرة، والزواوية، وعرب العطيات، وأولاد خليفة، وعرب العطيات البحرية»، و8 مكاتب بريد بمركز البلينا بقرى «نجع العلاونة، والعوكلية، والسلماني، والحلافي، والبورة، والإصلاح، والشيخ بركة، والباسكية»، و4 مكاتب بمركز المراغة بقرى «العمور، والشيخ شبل، وأولاد إسماعيل، والوقدة».

وأشار المحافظ، إلى أنه في مركز طما تم تطوير مكتبى بريد بقريتي «كوم العرب، ونجع الحما»، وتطوير مكتبى بريد بمركز جرجا بقريتى «نجع عويس، وبني عيش» فضلا عن تطوير ورفع كفاءة مكتب بريد قرية «جزيرة أولاد حمزة» بمركز المنشاة.