رئيس جامعة عين شمس يفتتح مراكز الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب

وقال المتيني ، إن القاعات مصممة بشكل يناسب الاختبارات الورقية والالكترونية، رافقه خلال الافتتاح عدد من قيادات الجامعة.

محمد يوسف

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