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رئيس جامعة عين شمس يفتتح مراكز الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، مراكز الاختبارات الإلكترونية بكلية طب عين شمس والتي تضم ٤ قاعات بسعة ٨٤٣ طالب مجهزة على أحدث طراز تكنولوجي من أجهزة كمبيوتر وأنظمة صوتية وانترنت وكاميرات مراقبة بتكلفة تتجاوز ٤٠ مليون جنيه.

وقال المتيني ، إن القاعات مصممة بشكل يناسب الاختبارات الورقية والالكترونية، رافقه خلال الافتتاح عدد من قيادات الجامعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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