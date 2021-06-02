شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس يفتتح مراكز الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
افتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، مراكز الاختبارات الإلكترونية بكلية طب عين شمس والتي تضم ٤ قاعات بسعة ٨٤٣ طالب مجهزة على أحدث طراز تكنولوجي من أجهزة كمبيوتر وأنظمة صوتية وانترنت وكاميرات مراقبة بتكلفة تتجاوز ٤٠ مليون جنيه.
وقال المتيني ، إن القاعات مصممة بشكل يناسب الاختبارات الورقية والالكترونية، رافقه خلال الافتتاح عدد من قيادات الجامعة.