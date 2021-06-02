شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الأقصر : لا شكاوى من امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عبر طلاب الصف الثالث الإعدادي بالأقصر عن سعادتهم بمستوى امتحان الجبر حيث جاءت ورقة الأسئلة فى مستوى الطالب المتوسط وراعت الوقت تماما وجاءت نقاط الامتحان الأغلبية منها بشكل مباشر تماما دون تعقيدات فى مستوى النقاط عدا عدد بسيط من النقاط التى تحتاج لوقت أطول فى الإجابة.

وأجريت الامتحانات وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيرس كورونا، فيما اتبعت المدارس الاجراءات الاحترازية المشددة اثناء دخول الطلاب للمدارس من حيث قياس درجة الحرارة والزامهم بارتداء الكمامات دون خلعها اثناء فترة انعقاد اللجان الامتحانية.

ومن جانبها، أعلنت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالأقصر أن الامتحانات التى تمت للصف الثالث الاعدادى فى ختام الفصل الدراسي الثاني مرت بهدوء ولم تتلق غرفة العمليات أي شكاوى حتى الآن حول ورقة الأسئلة.