شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد: حققنا إنجازا كبيرا في القضاء على العشوائيات وتحويلها لمناطق حضارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا، مع رؤساء الأحياء ببورسعيد ومدينة بورفؤاد، وذلك لمتابعة سير العمل في المشروعات الخدمية بالأحياء ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة بالمناطق المطورة، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، ومساعد مدير الأمن، ومسؤولى مديرية الطرق وإدارة تطوير العشوائيات بالمحافظة.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء خلال الاجتماع، بتكثيف حملات المتابعة للخدمات المقدمة بالمناطق التي تم تطويرها بعد أن كانت وقرا للعشوائيات بجميع الأحياء، والحفاظ على المستوى الحضارى الذي حققته المحافظة في المناطق، وعدم السماح بعودة أي أشكال للاشغالات والعشوائية مجددا، مؤكدا ضرورة تكثيف حملات النظافة اليومية وفرض الأمن والنظام والمتابعة المستمرة من قبل رؤساء الأحياء بالمناطق التي تم تطويرها، وذلك حرصا على الاستمرار في الحفاظ على المستوى الجمالى والحضارى ببورسعيد، تماشيا مع التنمية المحدثة على أرض المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن محافظة بورسعيد حققت إنجازا كبيرا في ملف القضاء على المناطق العشوائية وتحويلها لمناطق حضارية تقدم خدمات على أعلى مستوى وتعكس الصورة الحضارية المحافظة، حتى أصبحت محافظة بورسعيد المحافظة الأولى الخالية من العشوائيات، وتستمر جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للانتهاء من أشكال العشوائية والاشغالات والحفاظ على مايتم إنجازه من مشروعات خدمية وتنموية تهدف لتقديم مستوى معيشى أفضل للمواطن في هذه المناطق .