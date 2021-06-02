شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 11 مخالفة تعد على نهر النيل بمركز ملوي بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، 11 حالة تعد على نهر النيل بنطاق قرية جلال الشرقية التابعة للوحدة القروية للمعصرة، على مساحة 344 م2، ضمن أعمال الموجة 17 لإزالة كافة التعديات على حرم نهر النيل.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستمرار تنفيذ أعمال الموجة الـ 17 من حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة «حماية النيل»والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات عليها، بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة.