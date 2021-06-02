شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا .. جامعتا عين شمس ودمنهور تطلقان قافلة تنموية شاملة لمحافظة البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، انطلاق، صباح غد الخميس، قافلة تنموية شاملة لخدمة أهالي مركز حوش عيسى وقرية أبوالشقاف وتوابعها بمحافظة البحيرة، بالتعاون مع جامعة دمنهور برئاسة الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور .

وتقدم القافلة خدماتها المتنوعة في مجالات الصحة ومحو الأمية، حيث ستقدم القافلة خدماتها الطبية مجاناً في تخصصات الجراحة العامة، النساء، الرمد، الباطنة، مخ وأعصاب، أنف وأذن، جلدية، أطفال، عظام، قلب، بالإضافة إلى صيدلية القافلة لصرف العلاج مجاناً. هذا إلى جانب فصول محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار .