شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمة ديليفرى حتى المنزل.. كيف تحصل على بطاقة التموين.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة توصيل بطاقة التموين حتى المنزل "ديليفرى" من خلال بوابة مصر الرقمية، سواء أكان استخراج بطاقة جديدة أو بدل تالف أو فاقد أو فصل اجتماعى للفرد المتزوج، وما زال مقيدا على بطاقة تموين أسرته، فى إطار تسهيل حصول المواطنين على خدمات بطاقات وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمى والتيسير للمواطنين فى الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة.

”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا عن كيفية حصول المواطن على بطاقة التموين ديليفرى فى نقاط محددة.



ازاى تحصل على بطاقة التموين ديليفرى حتى المنزل

يقوم صاحب الطلب بالدخول على موقع بوابة مصر الرقمية

يحدد الخدمة الذى يريد الحصول عليها من خلال طلبه سواء كانت استخراج بطاقة تموين جديدة وفقا للشروط المقرره أو بطاقة بدل تالف أو فاقد

يتم اختيار خدمة توصيل البطاقة الى المنازل

مقابل رسوم الخدمة بـ23.5 جنيه سواء بالنسبة لاستخراج بطاقات بدل التالف والفاقد وأيضا البطاقات الجديدة لمن ليست له بطاقة وفقا للشروط

بمجرد الانتهاء من طباعة البطاقة بعد التأكد من صحة بيانات صاحب الطلب يتم توصيل البطاقة الى صاحبها.