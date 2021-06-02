شكرا لقرائتكم خبر عن "تنظيم الاتصالات" للنواب: إتاحة خط محمول لمتحدى الإعاقة بخصم 50% على الباقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب، والجهاز القومي التنظيم الاتصالات دور الجهاز في دعم ذوي الإعاقة.

وقال إنه في إطار التعاون بين، فالجهاز يحيط اللجنة بمبادرة الجهاز لدعم وتمكين ذوي الهمم، والتي تهدف إلى إتاحة الاستخدام المجاني لمجموعة من التطبيقات الخاصة بالمستخدمين من ذوي الهمم متحدي الإعاقة البصرية والسمعية، استكمالا لاستراتيجية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في دعم المستخدمين من متحدي الإعاقة ودمجهم في عملية التحول الرقمي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، اليوم، بحضور ممثلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع حوكمة السوق، ومحمد عبد الفتاح مدير عام كبار العملاء بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لبحث دور الجهاز في مبادرة دعم وتمكين والخطط المستقبلية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة بدعوة الجهاز القومي في الاتصالات.

أقر الجهاز إتاحة خط محمول جديد للمستخدمين من متحدي الإعاقة بخصم 50% على باقاته الشهرية متضمنة الخدمات الصوتية والانترنت، وذلك من خلال شركات المحمول المرخص لها بالسوق المصري.

وتابع: "وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الجهاز بسرعة دمج متحدي الإعاقة في عملية التحول الرقمي وتمكينهم بما يضمن سهولة النقاذية فى خدمات الاتصالات والانترنت، باعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري، وفي هذا الصدد، يتم اتاحة الخطوط الجديدة بمنافذ وأفرع شركات المحمول بداية من أول أيام عيد الفطر المبارك، وتم تحديد المستندات والأوراق المطلوبة للحصول عليها، وذلك من خلال التوجه إلى أحد أفرع أو منافذ شركات المحمول، وتقديم ما يثبت هويتهم عن طريق إحدى الوسيلتين، الأولى عن طريق تقديم بطاقة الخدمات المتكاملة المصدرة من وزارة التضامن الاجتماعي مصحوبة ببطاقة الرقم القومي، والوسيلة الثانية عن طريق تقديم شهادة التأهيل وبطاقة تحقيق الشخصية لمتحدي الإعاقة بالإضافة لبطاقة الرقم القومي لمن لم يتسنى لهم استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة".

وأضاف أنه تم التوجيه لشركات المحمول العاملة بالسوق المصري بضرورة تيسير إجراءات الحصول على خدمات الاتصالات المتحدي الإعاقة بشكل عام ومن ضمنها إجراءات التعرف على التفاصيل الخاصة بالباقات المقرر عليها الخصم في كل شركة محمول، والحصول على الخطوط الجديدة الذكية.

واستطرد: "وفي ذات التوجه قام الجهاز بفتح الباب للشركات في مجال الابتكار والإبداع وتشجيع التنافسية لأي مبادرات تخدم متحدي الإعاقة وتلبي احتياجاتهم وتقدم ما يناسبهم من خدمات لدمجهم وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم".