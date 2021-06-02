شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على درجات الحرارة بمحافظات الجمهورية حتى الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الأربعاء 2 يونيو 2021 إلى الإثنين 7 يونيو 2021، حيث يشهد استمرارا انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة جنوب الصعيد ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة حتى الإثنين المقبل، على كافة محافظات الجمهورية ، كما يلى :

- الأربعاء 2 يونيو :

القاهرة والوجه البحرى 33 درجة

السواحل الشمالية 26 درجة

جنوب سيناء 38 درجة

شمال الصعيد 35 درجة

جنوب الصعيد 43 درجة

- الخميس 3 يونيو :

القاهرة والوجه البحرى 32 درجة

السواحل الشمالية 26 درجة

جنوب سيناء 37 درجة

شمال الصعيد 33 درجة

جنوب الصعيد 41 درجة

- الجمعة 4 يونيو :

القاهرة والوجه البحرى 32 درجة

السواحل الشمالية 26 درجة

جنوب سيناء 36 درجة

شمال الصعيد 34 درجة

جنوب الصعيد 41 درجة

- السبت 5 يونيو :

القاهرة والوجه البحرى 32 درجة

السواحل الشمالية 26 درجة

جنوب سيناء 35 درجة

شمال الصعيد 33 درجة

جنوب الصعيد 39 درجة

- الأحد 6 يونيو :

القاهرة والوجه البحرى 31 درجة

السواحل الشمالية 26 درجة

جنوب سيناء 35 درجة

شمال الصعيد 32 درجة

جنوب الصعيد 38 درجة

- الإثنين 7 يونيو :

القاهرة والوجه البحرى 32 درجة

السواحل الشمالية 26 درجة

جنوب سيناء 35 درجة

شمال الصعيد 32 درجة

جنوب الصعيد 38 درجة