شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات: لا صحة لإيقاف معاشات حاملى البطاقات الزرقاء القديمة يونيو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إيقاف صرف المعاشات لحاملي البطاقات الزرقاء القديمة اعتباراً من يونيو الجاري لحين تحويلها لأنظمة الصرف الجديدة، تواصل المركز مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف صرف المعاشات لحاملي البطاقات الزرقاء القديمة اعتباراً من يونيو الجاري لحين تحويلها لأنظمة الصرف الجديدة.

وشددت الوزارة، على استمرار صرف المعاشات بالبطاقات الزرقاء القديمة من منافذ الصرف المختلفة دون توقف، باعتبار المعاش حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون، ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه، مُوضحةً أن عملية التحويل إلى أنظمة الصرف الجديدة ستتم على مراحل، بحيث يستمر سريان البطاقات الزرقاء كما هي، لحين التحويل إلى الأنظمة الجديدة وتنشيطها للصرف.

وفي سياق متصل، تسعى الدولة لإتاحة قنوات صرف متعددة لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، والتحول من التعامل بالبطاقات البلاستيكية الحالية التي تدعم عمليات السحب النقدي فقط، إلى أحد منتجات الجهاز المصرفي المتطورة، ومنها كروت الصرف "ميزة"، والمحافظ الإلكترونية من الهاتف المحمول، والتي تدعم السبل المختلفة للاستخدام، سواء المشتريات من خلال نقاط البيع الإلكترونية، أو المشتريات عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية، وكذلك جميع عمليات الشراء من المحال التجارية، بالإضافة لسداد جميع الاستحقاقات الحكومية.