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التحويلات المرورية للغلق الكلي لطريق ترعة الزمر.. انفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - يبرز انفوجراف التحويلات المرورية لغلق طريق ترعة الزمر، حيث تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور لتنفيذ أعمال مشروع محور ترعة الزمر بمنطقة أرض اللواء وإنشاء مطلع اتجاه المنيب للقادم من مناطق أرض اللواء والمعتمدية، ما يستلزم غلق كلى لطريق ترعة الزمر للقادم من مناطق ناهيا اتجاه مناطق أرض اللواء وشارع المعتمدية بمسافة (300 متر) ولمدة (25 يوما) ابتداءً من الساعة 7 صباح يوم الجمعة الموافق 4/6/2021 وحتى صباح يوم الإثنين الموافق 28/6/2021.

 


تحويلات أرض اللواء

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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