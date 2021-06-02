شكرا لقرائتكم خبر عن التحويلات المرورية للغلق الكلي لطريق الواحات بأكتوبر.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبرز انفوجراف التحويلات المرورية لغلق طريق الواحات، حيث تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور لتنفيذ أعمال تطوير وازدواج طريق 6 أكتوبر / الواحات بطول 270 كم، ضمن المشروع القومى للطرق تحديداً المرحلة الثالثة للمشروع بطول 25 كم إبتداءً من الكيلو 100 حتى الكيلو 125 بطريق الواحات والتى تشمل إستحداث طريق جديد وعمل توسعة للطريق الحالى وكذا إنارة الطريق وإنشاء بلدورات أرصفة وجزيرة وسطى .. مما يستلزم غلق كلى لطريق الواحات الحالى لمسافة ما يقرب 2,8 كم لمدة شهر إبتداءً من الساعة 7 صباح يوم الثلاثاء الموافق 1/6/2021 وحتى صباح يوم الخميس الموافق 1/7/2021.