شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض جديد بحرارة الجو واضطراب الملاحة غدا والصغرى بالقاهرة 19 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدا الخميس، حيث يشهد استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ويسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على شمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الخميس، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، واضطراب بالملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 60: 70 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 3: 5 متر

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس، القاهرة الكبرى العظمى 32 درجة والصغرى 19 والوجه البحرى العظمى 32 درجة والصغرى 19 ، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 26 درجة والصغرى 20 ، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 27 درجة والصغرى 21 ، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 37 درجة والصغرى 27 ، وشمال الصعيد العظمى 33 درجة والصغرى 22 ، وجنوب الصعيد العظمى 41 درجة والصغرى 27.

