شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. رئيس الوزراء يؤكد على تطبيق القرارات الخاصة بمواجهة كورونا بمنتهى الحسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تأكيد على المضى فى تطبيق القرارات الجديدة لمواجهة فيروس كورونا، التى بدأ سريانها منذ الأمس، بمنتهى الحسم، لكونها تستهدف الحفاظ على سلامة وصحة جميع المواطنين، مؤكداً على تطبيق الغرامات وقرارات الغلق المقررة على الفور، فى حق المحال والمولات التجارية، والمقاهي، والكافيهات، والمطاعم، التي لا تلتزم بمواعيد الغلق الجديدة أو الإجراءات الإحترازية الواجب اتباعها عند استقبال الجمهور، وأبرزها منع تقديم "الأرجيلة".

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية من جانب المواطنين وكافة أفراد المجتمع، باعتبارها الضمانة الرئيسية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا والحد من انتشارها، مؤكدأً أن حفاظ الفرد على صحته يحمى أسرته والمجتمع ككل.

ودعا الدكتور مصطفى مدبولي المواطنين إلى الحرص على التسجيل للحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا في أسرع وقت، موجهاً بتكثيف العمل في مراكز التطعيم لحصول أكبر عدد ممكن من المواطنين على اللقاح، لافتاً إلى حرص الدولة على التوسع في مراكز تقديم خدمات التطعيم للمواطنين في أنحاء الجمهورية، ورفع قدرتها لاستيعاب المزيد من المواطنين الراغبين في تحصين أنفسهم وحماية المجتمع بكل إيجابية من خطر فيروس كورونا.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، مشيرة إلى أن معدل الإصابات الاسبوعى على مستوى محافظات الجمهورية شهد انخفاضاً فى اعداد الإصابات بالفيروس التى تم تسجيلها، وتزامن ذلك مع ما تم رصده على المستوى العالمى من انخفاض الإصابات أيضا، مجددة التأكيد على أهمية الاستمرار فى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالتعامل مع الفيروس، سعياً لتخفيض عدد المصابين بهذا الفيروس والحد من انتشاره.

وحول موقف توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، أشارت وزيرة الصحة إلى أنه بحلول 5 يونيو الجارى سيتم توريد نصف مليون جرعة من لقاح "سينوفاك"، كما سيتم توريد مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" بتاريخ 13 يونيو الجارى، على أن يتم توريد نصف مليون جرعة أخرى من لقاح "سينوفاك" بتاريخ 16 يونيو، وكذا توريد 2000 لتر مركزات لتصنيع 3 ملايين جرعة من لقاح "سينوفاك"، إلى جانب توريد عدد 1.9 مليون جرعة من لقاح "استرازينيكا" من تحالف "كوفاكس"، خلال الشهر الجارى، مشيرة كذلك إلى مستجدات تصنيع لقاح "سينوفاك" فى مصر، وجدول توريدات المادة الخام.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

انخفاض جديد بحرارة الجو واضطراب الملاحة غدا والعظمى بالقاهرة 32 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدا الخميس، حيث يشهد استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ويسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على شمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الخميس، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، واضطراب بالملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 60: 70 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 3: 5 متر

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس، القاهرة الكبرى العظمى 32 درجة والصغرى 19 والوجه البحرى العظمى 32 درجة والصغرى 19 ، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 26 درجة والصغرى 20 ، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 27 درجة والصغرى 21 ، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 37 درجة والصغرى 27 ، وشمال الصعيد العظمى 33 درجة والصغرى 22 ، وجنوب الصعيد العظمى 41 درجة والصغرى 27.

انقطاع المياه عن شبرا الخيمة وبهتيم مساء الجمعة 8 ساعات بسبب توسعات

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق (شبرا الخيمة – بهتيم)، لمدة 8 ساعات اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 4-6-2021 وحتى الساعة السادسة فجر اليوم التالى السبت الموافق 5-6-2021.، نظراً لقيامها بانهاء أعمال توسعات محطة مياه شبرا الخيمة.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

رئيس جهاز العاصمة الإدارية: الإقبال الكبير على شراء المحال دليل على نجاح التنمية

قال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، إن الإقبال الكبير على شراء المحال بالعاصمة الإدارية الجديدة، وارتفاع أسعارها، يعد دليلا على نجاح أعمال التنمية بتلك المدينة، وتوجه المستثمرين لها، وذلك تزامناً مع قرب افتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد المهندس شريف الشربينى، أنه تم بيع 9 محال وصيدلية، بالحى السكني الثالث "كابيتال ريزيدنس" بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالمزاد العلنى، حيث وصل سعر المتر بالمحل إلى 160 ألف جنيه، بينما بلغ سعر المتر بالصيدلية 212 ألف جنيه.

غلق 1400 محل ومصادرة 2202 شيشة فى أول أيام تطبيق للمواعيد الصيفية

نجحت الداخلية في ضبط عدد (15047) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (14982) شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (65) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (1400) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (301) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (2202) أرجيلة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

التعليم: امتحانات الثانوية العامة تعقد فى لجان مؤمنة بالمدارس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن امتحانات الثانوية العامة 2021 سوف تعقد فى لجان بالمدارس مؤمنة، ويقود الامتحانات رئيس لجنة ومراقب وملاحظ سواء عقدت الامتحانات إلكترونيا أو ورقيا، قائلة: "نفس الإجراءات التى كانت تحدث فى الماضى سوف يتم اتباعها أيضا فى حالة عقد الامتحانات إلكترونيا".

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن كنترولات الثانوية العامة انتهت من استلام استمارات طلاب الثانوية العامة، وتمت مراجعتها وإعداد حصر بأعداد الطلاب المتقدمين للامتحانات حسب الشعبة، إضافة إلى توزيع الطلاب ومعرفة الأعداد الحقيقة الذين يؤدون امتحانات اللغة الأجنبية الثانية.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن النظام الإلكترونى لامتحانات الشهادة الثانوية العامة قائم كما هو ‏دون إلغاء، وسيتم إجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الحالى إلكترونيًا على التابلت، داخل لجان ‏بالمدارس، وستقيس أسئلة الامتحانات - وفق نظام التقييم الجديد - نواتج التعلم لدى الطلاب بعيدًا عن ‏الحفظ.