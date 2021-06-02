شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المطارات: الانتهاء من تطوير مطار سفنكس بالتزامن مع افتتاح المتحف الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إنه سيتم الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة التى تجرى داخل مطار سفنكس الدولى، بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير، ليكون جاهزا لاستقبال ضيوف مصر القادمين.

وأوضح سعيد محروس، خلال تصريحات صحفية بالمؤتمر الصحفى المنعقد اليوم الأربعاء، فى مطار سفنكس الدولى، إن الطاقة الاستيعابية للمبنى الجديد تصل إلى 900 راكب فى الساعة بدًلا من 300 راكب فقط حاليا ليكون قادر على استيعاب الحركة الركابية والجوية، التى ستتوافد إلى المنطقة خلال الفترة المقبلة.

وأشار رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إلى أنه مخطط أيضًا إنشاء قرية بضائع عالمية داخل المطار، ولكن لن يتم البدء في تنفيذ أعمالها خلال الفترة الحالية ولكن سيجرى ذلك مستقبلا .

يشار الي أن خطة توسعة مطار سفنكس الدولى تأتى وفقا للإحصائيات المتوقعة والتى سوف تشهد زيادة كبيرة فى أعداد السياحة الوافدة إلى مصر خاصة بعد افتتاح المتحف المصرى الكبير وتطوير منطقة الأهرامات وتحويلها إلى مزار سياحى عالمى يليق بمكانة مصر الحضارية أمام القادمين من مختلف أنحاء العالم.