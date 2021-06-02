شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: توريد 3.9 مليون جرعة من سينوفارم وسينوفاك واسترازينيكا فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، برئاسته، بالتأكيد على المضى فى تطبيق القرارات الجديدة لمواجهة فيروس "كورونا" التى بدأ سريانها منذ الأمس، بمنتهى الحسم، لكونها تستهدف الحفاظ على سلامة وصحة جميع المواطنين، مؤكداً على تطبيق الغرامات وقرارات الغلق المقررة على الفور، فى حق المحال والمولات التجارية، والمقاهى، والكافيهات، والمطاعم، التى لا تلتزم بمواعيد الغلق الجديدة أو الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها عند استقبال الجمهور، وأبرزها منع تقديم "الأرجيلة".

واستعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، مشيرة إلى أن معدل الإصابات الأسبوعى على مستوى محافظات الجمهورية شهد انخفاضًا فى أعداد الإصابات بالفيروس التى تم تسجيلها، وتزامن ذلك مع ما تم رصده على المستوى العالمى من انخفاض الإصابات أيضًا، مجددة التأكيد على أهمية الاستمرار فى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالتعامل مع الفيروس، سعياً لتخفيض عدد المصابين بهذا الفيروس والحد من انتشاره.

وحول موقف توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، أشارت وزيرة الصحة إلى أنه بحلول 5 يونيو الجارى سيتم توريد نصف مليون جرعة من لقاح "سينوفاك"، كما سيتم توريد مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" بتاريخ 13 يونيو الجارى، على أن يتم توريد نصف مليون جرعة أخرى من لقاح "سينوفاك" بتاريخ 16 يونيو، وكذا توريد 2000 لتر مركزات لتصنيع 3 ملايين جرعة من لقاح "سينوفاك"، إلى جانب توريد 1.9 مليون جرعة من لقاح "استرازينيكا" من تحالف "كوفاكس"، خلال الشهر الجارى، مشيرة كذلك إلى مستجدات تصنيع لقاح "سينوفاك" فى مصر، وجدول توريدات المادة الخام.