شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تطلق التشغيل التجريبى لمحطة مياه الشرب بناهيا بـ136 مليون جنيه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إشارة بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه الشرب بقرية ناهيا بكرداسة، حيث أكدت المحافظة أن المحطة كانت إحدى المشروعات المتعثرة والتي تمكنت من خلال التنسيق مع عدد من الجهات من إزالة كافه المعوقات وتشغيل المشروع لتحقيق الاستفادة القصوي منه للمواطنين وذلك بطاقة 40 ألف م³ بتكلفه إجمالية تصل إلى 136 مليون جنيه لخدمة أكثر من 10 آلاف نسمة.

كما افتتح محافظ الجيزة مشروع خزان مياه صفط اللبن الأرضي " رافع كوبري ناعسة لتغذية منطقة صفط اللبن بنطاق مدينة كرداسة كخزان أستراتيجي بسعة 3 آلاف م3 من المياه، والذى يساهم بشكل كبير فى تلبية أحتياجات المواطنين وحل مشكلات ضعف الضغوطات وانقطاعات المياه التي تعاني منها منطقة صفط اللبن بنطاق مدينة كرداسة بما فيها المناطق العالية مثل الكوم العالي والثلاجة ومنطقة العمدة وأرض أحمد خلف ودعمهم بالخدمات الحيوية.

وعقب الافتتاح التقى محافظ الجيزة بعدد من المواطنين للاستماع إلى مطالبهم الأساسية المتعلقة بنواحي الحياة اليومية موجها المختصين بسرعة حلها.

رافق المحافظ خلال الافتتاح إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن والمهندس محمود فوزي السكرتير العام المساعد والمهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة والمهندس محمد عبد العظيم المشرف العام علي مشروعات الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وأعضاء مجلس النواب عن دائرة كرداسة والقيادات التنفيذية بالمحافظة .

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أكد أن المحافظة تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة في تنفيذ عدد من المشروعات القومية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، للارتقاء بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين خاصة في القري والمناطق النائية والتى شهدت دعماً ومتابعة يومية من الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء والتي بلغت حتى الآن حوالي 18 مليار جنيه .



التشغيل التجريبي لمحطة مياه الشرب بقرية ناهيا



محافظ الجيزة يطلق التشغيل التجريبي لمحطة مياه الشرب بقرية ناهيا



محافظ الجيزة يطلق التشغيل التجريبي لمحطة مياه الشرب بناهيا















