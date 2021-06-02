شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "القابضة للمطارات": تنفيذ 65% من أعمال تطوير مطار سفنكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، استمرار حركة التشغيل داخل مطار سفنكس الدولى، دون أن يكون هناك تأثر بأعمال التطوير والتوسعة التى تجري داخل المطار حاليا.

وأوضح سعيد محروس، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 65% من أعمال التطوير داخل المطار ومتوقع انتهاءها مع نهاية الجاري، مشيرا إلى أنه منذ افتتاح المطار لم يتوقف تشغيل الرحلات داخله، ولكنها حتى الآن لم تكن خطوط منتظمة ولكن جميعها رحلات خاصة، تتراوح ما بين 10 إلى 8 رحلات أسبوعيا وقد تزيد أيضا حسب الطلب.