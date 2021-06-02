شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المطارات: زيادة حركة الركاب بمطارى شرم الشيخ والغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، زيادة حركة الركاب والتشغيل نسبيا في مطارى الغردقة وشرم الشيخ بشكل أفضل من العام الماضي، وأن الحركة منتظمة وكذلك سير العمل، وتم تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية، التى اتخذتها وزارة الطيران المدني لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ويتم متابعة مشروعات التطوير الجارى تنفيذها.

وأضاف رئيس القابضة للمطارات، أن وفد أمني روسي بدأ جولة تفتيش جديدة في مطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين، ضمن جولات الوفود الروسية لعودة حركة الطيران والسياحة الروسية المنتظمة والشارتر إلى المنتجعات المصرية، في إطار مساعي الدولتين لإنهاء فترة التعليق التي دامت لأكثر من 5 سنوات، وأشار محروس إلى أنه حتي الآن لم يتلق أى ملاحظات من الوفدين في المطارين خلال جولتهما.