شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة: لم نتلق شكاوى لامتحان الشهادة الإعدادية فى الدراسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى اليوم، الأربعاء طلاب شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) امتحانات الفصل الدراسى الثاني 2020/2021 ، في مادة الدراسات الإجتماعية وعددهم 82030 طالبا و76766 طالبة بمجموع 158796 طالبا وطالبة داخل 75 لجنة.

وأكد محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أن الأسئلة كانت في مستوي الطالب المتوسط ومناسبة للوقت وتراعي الفروق الفردية بين الطلبة ، وجاءت ورقة امتحان الدراسات الإجتماعية عبارة عن ورقة واحدة منسقة والخط واضح وبها جميع الأسئلة،ولا يوجد اخطاء بالطباعة.

كما جاءت الأسئلة واضحة وشاملة لجميع اجزاء المنهج وتحقق نواتج التعلم بجزأية الجغرافيا والتاريخ ومرتبة ومتنوعة تقيس الفهم والتذكر والاستنتاج والمهارة العليا لدي الطلاب طبقاً للوزن النسبي وقياس كل مستويات المعرفة المختلفة ومناسبة للوقت المحدد للاجابة ويسمح بالمراجعة، مشيرا أنه لم توجد أى شكاوى من الطلاب بشأن الامتحان.

واضاف عطية أنه تابع منذ الساعات الأولي من صباح اليوم المطبعة السرية وتسليم الإدارات الأوراق الامتحانية بحضور مديرى عموم ووكلاء جميع الإدارات التعليمية وقيادات المديرية واطمأن لوصول الامتحانات مقر اللجان وانتظام الطلبة والتزام الجميع بارتداء الكمامات واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ، كما تابع غرفة العمليات بديوان عام المديرية ، واجتماع موجهي المادة ووضع ضوابط التصحيح النهائية.