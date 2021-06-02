شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح خزان ورافع مياه بصفط اللبن لخدمة 80 ألف مواطن.. فيديو صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، خزان ورافع كوبرى ناعسة لتغذية صفط اللبن، والذى يهدف لحل مشكلة انقطاع وضعف المياه فى عدة مناطق بصفط اللبن، والتى تخدم نحو 80 ألف نسمة.

وأكد راشد، فى تصريحات له خلال افتتاح الخزان، أن المحافظة تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة في تنفيذ عدد من المشروعات القومية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، خاصة في القري والمناطق النائية والتى شهدت دعماً ومتابعة يومية من الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء والتي بلغت حتي الآن حوالى 18 مليار جنيه.

وأكد المحافظ أن الخزان والرافع يساهم بشكل كبير فى تلبية لحتياجات المواطنين وحل مشكلات ضعف الضغوطات وانقطاعات المياه التي تعاني منها منطقة صفط اللبن بنطاق مدينة كرداسة بما فيها المناطق العالية مثل الكوم العالي والثلاجة ومنطقة العمدة وأرض أحمد خلف ودعمهم بالخدمات الحيوية.

وأوضح محافظ الجيزة أن مشروع مياه خزان صفط اللبن الأرضى رافع كوبري ناعسة لتغذية صفط اللبن " يشمل علي شبكات مياه بطول 88 كم والذي تم تنفيذها على مساحة حوالي الفين م² بطاقة 3 آلاف م³/يوميآ من المياه لخدمة حوالي 80 ألف نسمة وذلك في إطار خطة الدولة بتطوير البنية التحتية وتوفير خدمات مياه الشرب النقية للمواطنين وبصورة منتظمة .

رافق المحافظ خلال الافتتاح إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، والمهندس محمود فوزي السكرتير العام المساعد والمهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ومدير جهاز التفتيش والمتابعة ورئيس مدينة كرداسة.