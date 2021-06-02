شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات: انتظام صرف معاشات يونيو لليوم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع غرفة عمليات الهيئة القومية للتامين الاجتماعىُ، صرف معاشات يونيو، مشيرة إلى انتظام الصرف اليوم الأربعاء ثانى ايّام الشهر، وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وتتيح الهيئة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلى أو كارت "ميزة"، مهماً كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلى، والمقدر عددها 12 آلاف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية، اعتباراً من اليوم.

كانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قد استمرت خلال الأيام الماضية فى صرف معاشات شهر مايو الماضى، وذلك لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وفق جداول منظمة منعا للتكدس كما حدث خلال الأشهر المقبلة.

وشكلت الهيئة، غرفة عمليات لمتابعة صرف المعاشات بمنافذ الصرف، وتذليل أى معوقات تواجه أصحاب المعاشات أو المستفيدين، بجانب أيضا التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون .‎

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