شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تدرس تطوير منطقة المطبعة بدار السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا لمناقشة دراسة متكاملة لتنفيذ تخطيط شامل لمنطقة المطبعة يشمل تطوير الميدان بشكل جمالى وحضارى، ونقل مجمع مواقف السرفيس وأتوبيسات هيئة النقل العام، وتنفيذ حملة إزالة لرفع جميع الإشغالات، وتحديد مداخل الشارع ومخارجه.

ووجهت نائب المحافظ بضرورة عمل رفع مساحى لمنطقة التطوير، كما وجهت بضرورة دراسة القوة الاستعابية للموقف المقرر نقله وأن يشمل المقترح عمل مظلات لحماية المواطن ولإعطاء مظهر حضارى وراقى.



وأكدت عبد المنعم على دراسة كافة سبل الاستفادة من المساحة التى سوف تنتج عن نقل الموقف بتنفيذ وإقامة ما يتيح تقديم خدمات متنوعة ومتعددة لقاطنى المنطقة.

وحضر الاجتماع اللواء أيمن السعيد رئيس حى دار السلام والعميد خالد درويش متابعة المشروعات الجارية بالمنطقة الجنوبية، ومتدربى البرنامج الرئاسى، والإدارات المعنية للمنطقة الجنوبية.