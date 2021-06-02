شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع مياه النيل يشارك باجتماع للكوميسا ويستعرض مستجدات ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الادارة المركزية للتعاون الخارجى بقطاع مياه النيل فى الاجتماع الثانى عشر للجان المشتركة للنقل والاتصالات والمعلومات والطاقة التابعة للكوميسا عبر تقنية الفيديو كونفرانس والذى يعقبة الاجتماع الوزارى الخاص بوزراء البنية التحتية اليوم.

وتم تقديم تقرير حول آخر مستجدات مشروع الممر الملاحى بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط والتأكيد على ضرورة التعاون بين الدول لحث الجهات المانحة لتوفير التمويل اللازم للمرحلة القادمة للمشروع.

يشار إلى أن مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، يأتى تنفيذاً للاتفاق الذى تم بين مجلس وزراء المياه الأفارقة ومفوضية التنمية الزراعية، التابعة للاتحاد الأفريقى، بإعتبار أن المجلس لجنة تخصصية تابعة للاتحاد فى مجال إعداد السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالمياه على مستوى القارة، حيث طرحت مصر مبادرة لتحقيق التنمية والتكامل الأفريقى من خلال مشروع للربط الملاحى النهرى من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، وإنشاء مجموعة من مراكز التدريب والأبحاث بطول المجرى الملاحى.

الجدير بالذكر أن مصر تتحرك بالتوازى فى مكونات المشروع لرفع قدراتهم في مجالات "الهيدروليكا" وتصميم الأعمال الهندسية ذات الصِّلة وتكنولوجيا النقل النهرى وتشغيل المنشآت اللوجستية التى تخدم التجارة البينية بين دول الحوض، حيث قدمت مصر دعما ماليا للدراسات الأولية المطلوبة بلغ 500 ألف دولار بالإضافة إلى تحمل تكاليف استضافة وحدة إدارة المشروع.