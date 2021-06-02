شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حرارى على بوابات جامعة عين شمس لمنع دخول الامتحان بدون كمامة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد جامعة عين شمس، إجراءات احترازية مشددة على البوابات الرئيسية للحرم الجامعى ، وذلك تزامنا مع انطلاق امتحانات نهاية العام فى أسبوعها الأول بأغلب كليات الجامعة .

وشهدت البوابات الرئيسية إجراءات مشددة تتمثل فى منع دخول أى طالب بدون الكمامة، وقياس حرارة الطلاب قبل الدخول، والتأكيد على الطلاب بالتباعد، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا الغامض.

أكدت جامعة عين شمس، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بمختلف الكليات، لاستقبال أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني في ظل الظروف الاستثنائية الخاصة بجائحة كورونا .

وأكدت جامعة عين شمس، الحرص على انتهاء الامتحانات قبل منتصف يوليو 2021 ، فى ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات، والتأكيد على الجاهزية القصوى للجنة إدارة الأزمات واستعداد الادارة العامة للشؤون الطبية والمستشفيات والجهاز الطبي بالكامل لاستقبال أعمال الامتحانات بمراعاة الإجراءات الاحترازية سواء بالكليات أو بالمدن الجامعية .

ووجهت جامعة عين شمس، بضرورة العمل وفقا لمنظومة الكنترولات الإلكترونية التي يتضمنها نظام UMS (University Management System) لمواكبة تطورات المرحلة الحالية والمستقبلية في ظل ظروف الجائحة العالمية، وبما يضمن أعلى معايير الدقة والسرعة في إعداد و إظهار النتائج بكل شفافية ويسر وبما يتوافق مع طبيعة كل نظام دراسي.

وأشارت الجامعة إلى التأكيد على انتظام وسرعة أعمال الكنترولات والتصحيح والرصد بما يضمن إنهاء أعمال التصحيح في الوقت المناسب بحد أقصى منتصف يوليو.

وأوضحت الجامعة آليات وضوابط قبول أعذار الطلاب بما فيه مصلحة الطالب وبما لا يخل بقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وسير العملية التعليمي ، مع توضيح آلية قبول عذر التخوف من كورونا وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات السابق إرسالها للكليات.



















































