"القومي لتنظيم الاتصالات" يرسل مبادرة دعم وتمكين ذوي الهمم إلى "تضامن النواب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أعلنت لجنة التضامن بمجلس النواب، نص مبادرة دعم وتمكين ذوي الهمم الموجهة إلى النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: "إنه في إطار التعاون بين لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يسعدني إحاطة لجنتكم بمبادرة الجهاز لدعم وتمكين ذوي الهمم، وذلك في إطار أهداف الدولة ومؤسساتها المختلفة إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الهمم، وكفالة تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم، ودمجهم في المجتمع، وتأمين الحياة الكريمة لهم، حتى يكون لهم دور حقيقي في دفع عجلة الإنتاج؛ باعتبارهم فئة مهمة وقوة يجب استغلالها في الصالح العام".

وأضاف الجهاز: "انطلاقًا من دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ضمان وصول خدمات الاتصالات إلى جميع المستخدمين، قام الجهاز بتوجيه شركات المحمول بإتاحة الاستخدام المجاني لمجموعة من تطبيقات المحمول الخاصة بذوي الهمم، ويأتي هذا التوجه بما يضمن سهولة نفاذ المستخدمين من ذوي الهمم إلى خدمات الاتصالات والإنترنت، باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري، وهدف مبادرة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى إتاحة الاستخدام المجاني لمجموعة من التطبيقات الخاصة بالمستخدمين من ذوي الهمم متحدي الإعاقة البصرية والسمعية، والتي تساعدهم في تسهيل مختلف أمور حياتهم؛ بحيث لا يتم خصم مقابل استهلاكها من باقات الإنترنت المتعاقد عليها لمختلف شركات المحمول.

ووجه الجهاز أيضًا شركات الاتصالات إلى توفير المزيد من التطبيقات والخدمات للمستخدمين من ذوي الهمم.

جدير بالذكر أن التطبيقات تقدم مجموعة من الخصائص المتنوعة كخاصية التعرف على الأشياء والعملات والقارئ الإلكتروني والمحادثات التلقائية مع متطوعين مبصرين من خلال تقنية المحادثات المرئية عبر الإنترنت.

ولفت الجهاز إلى أن التطبيقات المخصصة لذوي الهمم من متحدي الإعاقة البصرية هي CASH READElephapSee Be My Eyes، وتعمل على مختلف أنظمة التشغيل للهواتف الذكية.

وأضاف الجهاز: أما ذوي الهمم من متحدي الإعاقة السمعية فقد تم إتاحة تطبيق Wasel مجانًا؛ وهو تطبيق خاص بالاستعلام عن المرافق.