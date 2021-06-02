القوى العاملة: تعيين 95 شابا واستخراج 488 شهادة "مستوى المهارة" ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف استخرجت 488 شهادة قياس مستوى المهارة وكارنية مزاولة الحرفة، فضلًا عن تعيين 95 عاملًا من مختلف المؤهلات منهم 8 من ذوي القدرات من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 164 شابا، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة (كعب العمل) بشركات القطاع الخاص والاستثماري.

وذكرت وزارة القوى العاملة، في بيان اليوم الأربعاء، أن سعفان تلقى تقريرًا بذلك من محمد أنور مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال أبريل الماضي قامت المديرية بالتفتيش على 496 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والليلي والحملات، كما تم التفتيش على 226 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفرت عن تحرير 56 محضرا لمنشآت مخالفة للقانون.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم صرف منح للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع منحة زواج بمبلغ 3 آلاف جنيه، و6 منح مولود جديد بمبلغ 12 ألف جنيه، فضلا عن منحة لعملية جراحية بمبلغ 5000 جنيه.