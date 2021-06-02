إبريل الماضي.. قناة السويس تحقق أعلى إيراد شهري في تاريخها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن ما حققته قناة السويس خلال العام الماضي، على الرغم من أزمة جائحة كورونا، موضحة أنه تم وضع عدة سيناريوهات لمواجهة الأزمات، وطرح بدائل متعددة لمخاطبة المؤسسات الملاحية الدولية ومالكي ومشغلي السفن بحزم سعرية مرنة لرسوم عبور القناة.

وأوضحت أن قناة السويس حققت خلال شهر إبريل الماضي الإيراد الشهري الأعلى على الإطلاق في تاريخ قناة السويس، بنحو 553.6 مليون دولار.

جاء ذلك خلال عرض الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول أداء الاقتصاد المصري.