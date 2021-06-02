حبس 9 متهمين بالاستيلاء على مليون و350 ألف جنيه من سيارة شركة أدوية في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الأربعاء، بحبس 9 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاستيلاء على مليون و350 ألف جنيه من سيارة شركة أدوية بعد حيلة وخطة نفذها سائق ومندوب بالشركة.

كما قررت النيابة ضبط وإحضار متهم هارب، شارك في تنفيذ الجريمة، ووجهت النيابة للمتهمين تهمتي السرقة وحيازة أسلحة بيضاء "صواعق كهربائية" والتي استخدموها في تنفيذ المخطط.

وكانت نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في حل لغز السطو على سيارة شركة أدوية والاستيلاء منها على مبلغ مليون 350 ألف جنيه، وتبين أن 10 متهمين وراء ارتكاب الجريمة يتزعمهم سائق ومندوب الشركة، وتمكنت من ضبط 9 متهمين وإعادة المبلغ المسروق وبعض المشتريات.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من سائق بشركة صناعات دوائية ومندوب بذات الشركة بتعرضهم للسرقة، وقررا في بلاغهما بمركز شرطة كرداسة أنهما عقب انتهائهما من تسليم أدوية بشركة بالهرم، وتحصيلهما مبلغ مليون و350 ألف جنيه داخل کیسین بلاستيك استقلا سيارة الشركة للعودة إلى العمل فصعدا مطلع غير شرعي على الطريق الدائري، وفوجئا بدراجة نارية متوقفة يستقلها شخصان افتعلا معهما مشاجرة حتى ظهر 3 آخرين قاموا برش اسبراي في وجهيهما واستخدموا الصواعق الكهربائية واستولوا منهما على المبلغ المالي وفروا هاربين.

شكل اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتم وضع خطة بحث قادها العميد على عبد الكريم مفتش مباحث قطاع اكتوبر اعتمدت على فحص مسرح الحادث والعاملين بالشركة سابقين وحاليين بالإضافة الى فحص خطوط سير هروب الجناة واستجواب مقدمي البلاغ وخطوط سيرهما قبل الحادث.

انتهت 6 أيام من البحث بحل لغز الجريمة، حيث تبين أن السائق مقدم البلاغ ومندوب مبيعات آخر بالشركة وراء ارتكاب الجريمة بالتعاون مع 8 آخرين خاصة أنهما على علم بتحصيل الشركة لمبالغ مالية ضخمة بشكل مستمر فقررا الاستيلاء على الاموال لثناء حولة تحصيل، وشرحت التحريات بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث ان المتهمين الرئيسيين استعانا بـ 2 عاطلين خططا لهم كيفية ارتكاب الجريمة.

تم القاء القبض على المتهمين الرئيسيين والذين ادليا بهوية باقي افراد العصابة ٨ آخرين اع٠ت قوة امنية برئاسة المقدم معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة عدة أكمنة ثابتة ومتحركة وخرجت عدة مأموريات نجحت في ضبط 9 منهم وبحوزتهم 3 دراجة نارية مستخدمين في الواقعة ومبلغ مليون و53 الف جنيه متبقي من اجمالي المبلغ المسروق كما تم اعادة ثلاجة، شاشة عرض 50 برصة وعدة هواتف محمول قاموا بشرائها من متحصلات السرقة واعترفوا بإنفاق باقي المبلغ في سداد ديونهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بتفاصيل الجريمة حيث استغل المتهمين الرئيسيين طبيعة عملها بالشركة وعلمهما بتحصيل مبالغ مالية كبيرة، فاتفقا مع 2 آخرين على التخطيط لسرقتها حيث استعانوا بباقي المتهمين للتنفيذ وبتاريخ الواقعة أبلغهم المتهم الأول بخط سيره والمبلغ الذي قام بتحصيله فنفذوا خطتهم.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.