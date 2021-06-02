أثناء عرضها للبيع.. ضبط شخص لحيازته سيارة مسروقة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخص لحيازته سيارة مسروقة مُثبت عليها لوحات معدنية خاصة بسيارة أخرى.

كانت معلومات وردت لقسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام (أحد الأشخاص) بعرض سيارة للبيع بثمن أقل من مثيلاتها بالأسواق عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ويُشتبه أن تكون من متحصلات واقعة سرقة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة .. وأمكن تحديد هوية المذكور (عاطل - مقيم بمحافظة المنوفية)، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بمنطقة سكنه حال استقلاله سيارة مُثبت عليها لوحات معدنية، وضبط بحوزته رخصة تسيير "مزورة" للسيارة باسم أحد الأشخاص مقيم بالجيزة، وبالكشف الفني عن اللوحات المعدنية المُثبتة على السيارة تبين أنها خاصة بسيارة أخرى (منتهية التراخيص وغير مبلغ بسرقتها)، وبالكشف عن السيارة المضبوطة بحوزته تبين أنها مبلغ بسرقتها.

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بشرائه للسيارة من أحد الأشخاص نظير مبلغ مالي، ونفى علمه بكونها من متحصلات واقعة سرقة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.