بسبب خلافات مالية.. ضبط مرتكبي واقعة مقتل أحد الأشخاص بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مرتكبي واقعة مقتل أحد الأشخاص سبب خلافات مالية، في محافظة سوهاج.

كان مركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج، تلقى بلاغ من طالب، مقيم بدائرة المركز بغياب والده عقب خروجه من مسكنهما .

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بسوهاج، أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة مالك مطعم- عامل، مقيمان بدائرة المركز

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهما تم ضبط الأول، وبمواجهته قرر أنه والمتهم الثاني مدينين بمبالغ مالية للمتغيب، وصدور أحكام قضائية لصالحه ضدهما، واتفاقهما على استدراجه بزعم سداد المبالغ داخل مركبه "توك توك" خاص بالأول، وتعديهما عليه بالضرب حتى فارق الحياة وتخلصهما من جثته بإحدى المصارف المائية بدائرة مركز شرطة صدفا بمحافظة أسيوط، وفى وقتٍ لاحق تم انتشال الجثة.

وتمكنت أجهزة البحث من ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته اعترف بما جاء بأقوال المتهم الأول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.