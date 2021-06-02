لمسافة 2.8 كليو متر.. تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال تطوير وازدواج طريق 6 أكتوبر - الواحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، لتنفيذ أعمال تطوير وازدواج طريق 6 أكتوبر / الواحات بطول 270 كم، ضمن المشروع القومي للطرق تحديداً المرحلة الثالثة للمشروع بطول 25 كم، ابتداءً من الكيلو 100 حتى الكيلو 125 بطريق الواحات والتي تشمل استحداث طريق جديد وعمل توسعة للطريق الحالي وكذا إنارة الطريق وإنشاء بلدورات أرصفة وجزيرة وسطى.

ما يستلزم غلق كلى لطريق الواحات الحالي لمسافة ما يقرب 2.8 كم لمدة شهر ابتداء من الساعة 7 صباح يوم الثلاثاء الموافق 1/6/2021 وحتى صباح يوم الخميس الموافق 1/7/2021، على أن يتم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:-

القادم من مناطق الواحات ويرغب بالسير اتجاه مدينة 6 أكتوبر وطريق الفيوم سيتم الانحراف يساراً عند الكيلو 122 اتجاه طريق جديد مستحدث موازي للطريق الحالي واستمرار السير به لمسافة ما يقرب من 3 كم ثم العودة مرة أخرى للطريق الحالي بعد تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكلى.

القادم من مناطق مدينة 6 أكتوبر ويرغب بالسير اتجاه مدينة الواحات سيتم الانحراف يميناً عند الكيلو 119 اتجاه طريق جديد مستحدث موازى للطريق واستمرار السير به لمسافة ما يقرب من 3 كم ثم العودة مرة أخرى للطريق الحالي بعد تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكلى .

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.