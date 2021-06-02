لمدة 15 يومًا.. تحويلات مرورية بمحور ترعة الزمر في منطقة أرض اللواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور لتنفيذ أعمال مشروع محور ترعة الزمر بمنطقة أرض اللواء وإنشاء مطلع اتجاه المنيب للقادم من مناطق أرض اللواء والمعتمدية، ما يستلزم غلق كلى لطريق ترعة الزمر للقادم من مناطق ناهيا اتجاه مناطق أرض اللواء وشارع المعتمدية بمسافة 300 متر ولمدة (25 يوما) ابتداءً من الساعة 7 صباح يوم الجمعة الموافق 4/6/2021 وحتى صباح يوم الإثنين الموافق 28/6/2021، على أن يتم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:-

ـ القادم من مناطق ناهيا بترعة الزمر وترغب بالسير اتجاه مناطق أرض اللواء وشارع المعتمدية تقوم بالسير بشارع ترعة الزمر والدخول يساراً اتجاه شارع عبده خطاب، ثم استكمال السير والدخول يميناً بشارع أشرف السباعي، ثم استكمال السير والدخول يميناً مرة أخرى اتجاه شارع المعتمدية، واستكمال السير اتجاه مناطق أرض اللواء .

ـ القادم من مناطق أرض اللواء وشارع المعتمدية وترغب بالسير اتجاه ترعة الزمر ومناطق ناهيا تقوم بالسير بشارع ترعة الزمر، ثم الدخول يميناً بشارع المعتمدية، ثم الدخول يساراً بشارع أشرف السباعي، ثم استكمال السير والدخول يساراً مرة أخرى لشارع عبده خطاب، ثم يميناً لشارع ترعة الزمر ومناطق ناهيا مرة أخرى.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.