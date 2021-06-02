أبرزها "لحوم ودواجن" فاسدة.. شرطة التموين تضبط 1261 قضية في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، اليوم السبت، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وتمكنت من ضبط 1261 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

وأسفرت الجهود عن ضبط 2٫5 طن "مقطعات دواجن – شاورمة" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة) بمحافظة بالقاهرة.

وضبط (1,75 طن "مقطعات دواجن – مفرم لحوم – أرز أبيض") يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتجهيز الوجبات الجاهزة "بدون ترخيص") بمحافظة بالقاهرة.

وضبط (1,6 طن " لحوم مجمدة ") غير صالحة للاستخدام الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.