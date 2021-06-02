شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجمعيات ينظم ورشتي عمل بشأن التوعية بمكافحة الفساد وفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية برئاسة الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب ورشتي عمل للاتحادات الإقليمية والنوعية المركزية على مستوى جمهورية مصر العربية لشرح توفيق الأوضاع لقانون 149 لسنة 2019 «تنظيم ممارسة العمل الأهلي» واللائحة التنفيذية رقم 104 لسنة 2021 من خلال نماذج الاتحادات الإقليمية والنوعية بحضور قيادات وزارة التضامن الاجتماعي ورؤساء الاتحادات الإقليمية والنوعية بمقر الاتحاد العام بالقاهرة.

وتأتي ورشتي العمل لتشمل خارطة الطريق الاتحاد العام من خلال التعريف بتوفيق الأوضاع والتوعية بمكافحة الفساد ومكافحة فيروس كورونا

بدأت الجلسة بترحيب من الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام مرحبًا بالحضور من أجل المشاركة والتعرف على خارطة الطريق التي سيبنى من خلالها توفيق الأوضاع للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات وذلك خلال عام 2021 طبقاً للائحة التنفيذية للقانون رقم 149 لسنة 2019 واللائحة التنفيذية رقم 104 لسنة 2021، مؤكدًا أن القانون قد وضع مستنداً على المادة 75 من الدستور وقد بذل فيه مجهودات كبيرة ومثمرة شارك فيها مجلس النواب في الفترة التشريعية 2015/2020 .

وأكد الدكتور طلعت عبدالقوى على أن القانون بنصوصه قد حقق المدونة في عمل الجمعيات الأهلية وذلك إيمانًا من الدولة بأهمية العمل الأهلي في المجتمع لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة.

وأكد الدكتور طلعت عبدالقوى على ضرورة تفعيل دور الاتحادات والجمعيات والمؤسسات في منظومة حقوق الإنسان من خلال اللقاءات والندوات والمؤتمرات للتوعية بحقوق الإنسان والحرص على متابعة الخدمات التي تقدم للمواطنين بكافة مجالات حقوق الإنسان والمنصوص عليها في الدستور ومنها مجالات الصحة والتعليم الحصول على البيئة النظيفة ومياه الشرب والصرف الصحي.

وأيضًا حسن المعاملة في أقسام الشرطة على أن يقوم كل اتحاد بتقديم تقرير دوري عن حالة حقوق الإنسان في محافظته.

وأوضح أن دور الاتحاد العام والاتحادات الإقليمية في التوعية بمخاطر الفساد هو دور وطني في المقام الأول وضرورة يجب أن نتبناها كمجتمع أهلي وذلك لكي نتصدى للقضية الفساد لما له من أثار سلبية وتدميرية على المجتمع وذلك بنشر التوعية اللازمة ضده من خلال عقد المؤتمرات والندوات للتوعية بهذه القضية الهامة وكيفية مواجهتها والتصدي لها في مختلف المحافظات.