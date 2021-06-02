شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يستقبل الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الأربعاء، منجستاب هايلي الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة، وذلك في نهاية فترة عمله في مصر والتي استمرت نحو 7 سنوات، حيث سيغادر لتولى منصب مدير مكتب البرنامج الأممى بدولة جنوب أفريقيا، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية، وآلاء الزهيرى مسؤول العلاقات مع الجهات الحكومية في البرنامج.

في بداية اللقاء أشاد الوزير، بمستوى التعاون المثمر بين وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأغذية خلال الفترة الماضية في كافة الملفات المشترك بين الجانبين، مقدما الشكر لـ«هايلي» على كل الدعم والتنسيق الذي قدمه للوزارة والمحافظات خلال فترة عمله والتي ساعدت على دعم جهود الحكومة في تحسين عدد من الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات.

وقال «شعراوي»، إن الفترة الأخيرة شهدت تكثيف للتعاون بين الوزارة والبرنامج، حيث تم خلالها توقيع الإتفاق الإطاري للتعاون بين الجانبين، وكذا التنسيق لتنفيذ البوابة «الجيومكانية» للوزارة، لرصد ومتابعة المشروعات التي تديرها بالمحافظات، كما تم إطلاق منصة «أيادي مصر»، للتجارة الإلكترونية لتسويق المنتجات التراثية واليدوية للسيدات لتمكينها اقتصادياً وتحسين القدرة التسويقية للمنتجات بما يساعد على زيادة فرص البيع والوصول للأسواق المحلية والعالمية.

وأشار إلى أنه يمكن أن يتم التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، في مجالات التدريب والتأهيل للكوادر المحلية الأفريقية عبر مقر إقليم شمال أفريقيا الذي تستضيفه القاهرة لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية، ومركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة.

وأكد الوزير أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في إعادة مصر لقلب القارة الأفريقية منذ توليه المسئولية عبر إقامة علاقات صداقة وتعاون مع مختلف القادة الأفارقة قائمة على الاحترام والتعاون لتحقيق الرخاء والتقدم والتنمية لجميع شعوب دول أفريقيا، لافتاً إلى أن أفريقيا تمتلك العديد من الكوادر والقدرات البشرية القادرة على رسم مستقبل أفضل لأبنائها بالإضافة إلى الخيرات والموادر الطبيعية الأخرى.

من جانبه، ‏قدم منجستاب هايلي الشكر إلى اللواء محمود شعراوى وكافة قيادات الوزارة على كل الدعم الذي تم تقديمه لفريق البرنامج مما ساعد على نجاح البرنامج في العديد من المشروعات التي نفذها بمختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة السابقة، مشيرا إلى أنه سيعمل من خلال منصبه الجديد بجنوب افريقيا على نقل الخبرة المصرية ليس فقط في مجال الإدارة المحلية بل في كل مجالات الأخرى التي حققت فيها الدولة المصرية نجاحات كبيرة وذلك للأشقاء الأفارقة والتنسيق لإقامة دورات تدريبية متخصصة لبناء قدرات الكوادر الأفريقية المحلية بالدول القارة الأفريقية.

وأكد مدير مكتب برنامج الأغذية العالمى أن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى استطاعت أن تقدم العديد من التجارب الناجحة في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والزراعية والتي يمكن أن تنقلها لأبناء القارة الأفريقية.

كما أكد أن ما شهدته الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسى من إنجازات كثيرة وتحقيق الاستقرار والأمن والتقدم في الكثير من القطاعات فاق توقعاته وتستطيع الإنطلاق نحو مستقبل أفضل لأبنائها، مشددا على أن القاهرة تمتلك القدرة والإمكانيات المهارات التي تمكنها من مساعدة أفريقيا في مجالات كثيرة تهم المواطن الأفريقي.

وقال «هايلى»، إن الشعوب الأفريقية تشعر بالفخر بوجود الرئيس السيسى كقائد أفريقى يسعى للدفاع عن مصالح القارة الأفريقية وشعوبها، كما أن الدور المصرى له طابع خاص في أفريقيا حيث يحمل الخير والسلام والرخاء للجميع.

وأضاف أنه سيعمل عبر منصبه الجديد في البرنامج الأممي على دعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتحقيق أهدافها النبيلة والمهمة لتحسين حياة ملايين المصريين ونقل تلك التجربة لعدد من الدول الأفريقية.

شهد اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة بملفات ومجالات التعاون الحالية بين الوزارة والبرنامج وعلى رأسها التعاون في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج، حيث تم الاتفاق على استمرار التعاون والتواصل بين الجانبين مع تولى مدير جديد للمكتب بالقاهرة.

