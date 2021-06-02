جامعة القناة تستكمل ثاني سلسلة دوراتها التدريبية لتدريب أعضاء هيئة التدريس

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جامعه القناة تستكمل ثانى سلسه دوراتها التدريبية لتدريب أعضاء هيئة التدريس

أعلن الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس استكمال الدورات التدريبية لرفع قدرات أعضاء هيئة التدريس لشغل مناصب قيادية، مؤكدا على أهمية التدريب المستمر لأعضاء هيئة التدريس وللعاملين وللطلاب ودوره في خلق كوادر بشرية مدربة تواكب متطلبات البحث العلمي، والتطور العلمي والتكنولوجي بمصر والعالم.

يأتى ذلك بعد إعداد وتجهيز المدربين بإعطائهم سلسة دورات مكثفة لتدريبهم لشغل المناصب القيادية. وبإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومدير مركز تنميه الموارد البشرية والذى أكد على أهمية البرنامج التدريبي المؤهل لشغل الوظائف القيادية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعه كأنشطة مميزة للمركز وتحدث عن القضايا القومية ومكافحة الفساد.

وتابع الدكتور محمد شقيدف أن البرنامج يستهدف تدريب ١٨ عضو من أعضاء هيئة التدريس وتستمر لمده ثلاث أيام من ٢ يونيه حتى ٥ يونيه ٢٠٢١. وافتتح الدورة الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكدت الدكتوره عفاف عطيه مدير مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس على حرص المركز على استفاده اعضاء هيئة التدريس من هذه الدورات لاسيما وان المركز قام باختيار المدربين الكفء ممن يتمتعون بمهارة التدريب وتناولت موضوعات خاصه بالتطوير المؤسسه ،التخطيط الاستراتيجي وفن القيادات الجامعية.

وسوف يلقى فى اليوم الثالث للبرنامج محمد فراج مندوب الماليه محاضره فى الشئون الماليه بالجامعه تدريب على الجوانب الماليه فى الجامعات واللواء دكتور حسام الدين أنور الخبير الاستراتيجي محاضرة عن إداره الأزمات والمخاطر. ويتضمن البرنامج التدريبى على العديد من الانشطة التدريبية على مدار ثلاث ايام و اشترك المتدربين بفاعليه مع المدرب. جدير بالذكر أن الجلسه الأولى بدأت بتسجيل وتعارف وتقديم البرنامج وينتهى فى اليوم الثالث الموافق ٥ يونيه بالتقييم والختام .