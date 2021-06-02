شكرا لقرائتكم خبر عن 10 تخصصات طبية في قافلة جامعة المنيا بـ«نزلة عبيد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وأشار الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس الجامعة، إلى أنه تم تحديد 10 تخصصات طبية الأكثر احتياجاً لمرضى أهالي القرية بعد مسح بيئي شامل لها، شملت: الباطنة، والأطفال، والمسالك البولية، والجلدية، والنفسية والعصبية، والنساء والتوليد، والرمد والأنف والأذن، والعظام، وطب الأسنان، حيث تم الكشف على الحالات وعلاجها وتقديم العلاج لها بالمجان.

وأوضح د. عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمشرف على قطاع شؤون البيئة وخدمة المجتمع، أنه تم توقيع الكشف الطبي على ٤٥٨ حالة من مختلف التخصصات، وتوزيع الأدوية عليهم بالمجان، بالإضافة لعقد 3 ندوات، أحدهم للتوعية بمخاطر الإدمان والتعاطي، والآخرتين عن الكشف المبكر لسرطان الثدي، حاضر خلالهم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض.

رافق الفريق الطبي، وأشرف على أعمالهم الدكتور إيهاب رفعت توفيق وكيل كلية الطب، ومنسق عام القوافل، ومن الفريق الصيدلي الدكتورة أمل كمال حسن، وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأربعة أعضاء هيئة تدريس من قبل كلية التمريض، بجانب صيدليين من المستشفى الجامعي، كما رافق القافلة سبع طلاب من كلية الصيدلة، وعدد من طلاب مجموعة أصدقاء البيئة بكلية التربية النوعية.