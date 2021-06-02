شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية : جهود مكثفة لتطعيم كبار السن وأصحاب المعاشات بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عمل الفرق الطبية المتحركة بالعيادات المتنقلة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩ بمحافظة الشرقية، والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على اللقاح، وذلك في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا لرفع المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق المتحركة بالعيادات المتنقلة التابعة للإدارات الصحية، والمتواجدة أمام مكاتب صرف المعاشات بمختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية، والبالغ عددها ١٩ إدارة صحية، واصلت جهودها المكثفة لتطعيم المواطنين كبار السن أصحاب المعاشات، أثناء صرف المعاشات بلقاح كورونا، حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم، وتقديم الخدمة للمواطنين كبار السن وأصحاب المعاشات، تيسيراً عليهم من مشقة السفر، وقام وكيل الوزارة بالتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم.

وأكد وكيل الوزارة أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.