شكرا لقرائتكم خبر عن بقرار جمهوري.. «الأشهب» عميدًا لكلية الطب جامعة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صدور قرار جمهورى بتعيين الدكتور محمد جمال الدين الأشهب عميدا لكلية الطب البشرى جامعة بنها.

وقال بيان صحفي صادر عن جامعة بنها الأربعاء، إن الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، قدم التهنئة للعميد الجديد، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهام منصبه الجديد.

كما قدم «الجيزاوى»، الشكر للدكتور مصطفي القاضي عميد الكلية السابق على ما قدمه للكلية خلال فترة عمادته.