شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة.. انقطاع المياه عن مناطق شبرا الخيمة وبهتيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظراً لقيامها بإنهاء أعمال توسعات محطة مياه شبرا الخيمة، الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (شبرا الخيمة – بهتيم)، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 4-6-2021 وحتى الساعة السادسة فجر اليوم التالى السبت الموافق 5-6-2021.

وناشدت الشركة، أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. حيث قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.