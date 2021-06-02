شكرا لقرائتكم خبر عن بالرابط..وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية للفصل الدراسي الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أناب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم ، الدكتور محمد ‏الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 2020/2021.‏

واعتمد وكيل الأزهر النتيجة بنسبة نجاح 92.27٪ للشهادة الابتدائية، حيث بلغ عدد الطلاب ‏الحاصلين على أكثر من 50% 126347 طالبًا وطالبة من إجمالي 136939، وجاء عدد الطلاب المتخلفين عن ‏الامتحانات 1039 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة تفوقًا للفتيات حيث بلغت نسبة ‏النجاح في الفتيات 94.57٪، وعددهن 61310 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين 90.17٪، ‏وعددهم 64818 طلاب‎.‎

وتيسيرًا على الطلاب وجه وكيل الأزهر بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال ‏هذا الرابط:

https://www.azhar.eg/results.html

حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر ‏الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع إليها الطلاب والطالبات.‏