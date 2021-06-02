شكرا لقرائتكم خبر عن بالرابط..وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية للفصل الدراسي الثاني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أناب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم ، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2020/2021.
واعتمد وكيل الأزهر النتيجة بنسبة نجاح 92.27٪ للشهادة الابتدائية، حيث بلغ عدد الطلاب الحاصلين على أكثر من 50% 126347 طالبًا وطالبة من إجمالي 136939، وجاء عدد الطلاب المتخلفين عن الامتحانات 1039 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة تفوقًا للفتيات حيث بلغت نسبة النجاح في الفتيات 94.57٪، وعددهن 61310 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين 90.17٪، وعددهم 64818 طلاب.
وتيسيرًا على الطلاب وجه وكيل الأزهر بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال هذا الرابط:
https://www.azhar.eg/results.html
حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع إليها الطلاب والطالبات.